La poesia del tramonto incontra il pianoforte alla Frazione Montagna San Salvatore di Manfredonia

LA POESIA DEL TRAMONTO INCONTRA IL PIANOFORTE: A MONTAGNA SAN SALVATORE ARRIVA “NOTE AL TRAMONTO”

Nel cartellone del Manfredonia Festival anche un’esperienza musicale immersa nella luce della sera

Nel fitto programma del Manfredonia Festival 2025 – Operazione Estate, pensato per abitare la bellezza dei luoghi con cultura, musica e incontri autentici, prende forma un appuntamento capace di parlare al cuore in punta di dita: “Note al Tramonto”, concerto per pianoforte al calar del sole, in programma domenica 6 luglio nella suggestiva cornice della Frazione Montagna San Salvatore.

Un’iniziativa che invita a rallentare, ad ascoltare, a ritrovare un tempo più umano. Quando la luce si fa dorata e la campagna restituisce silenzio e respiro, le note del pianista Christian Grifa accompagneranno il pubblico in un viaggio delicato tra suono e atmosfera. L’ingresso è previsto a partire dalle ore 19.00; il concerto inizierà alle ore 19.45.

L’evento, organizzato dall’Associazione Vento Nuovo APS, si inserisce in una visione più ampia: valorizzare spazi spesso dimenticati, riportare la cultura in relazione con la natura e creare comunità anche attraverso l’arte.

A seguire, la selezione musicale di Davide DP e un percorso enogastronomico a base di prodotti locali accompagneranno la seconda parte della serata, in una formula che unisce convivialità e promozione del territorio.

“Note al Tramonto” non è solo un concerto, ma un invito a vivere i nostri spazi in modo nuovo, dove la cultura è veicolo di emozioni e occasione di rinascita– dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente – Portare il Manfredonia Festival anche nella Frazione Montagna San Salvatore significa continuare a credere che ogni luogo meriti attenzione, cura e bellezza.”

Un evento che coniuga armonia e senso, musica e paesaggio. Perché anche da qui passa il modo in cui scegliamo di abitare il nostro territorio.