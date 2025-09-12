[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

SI PARTE!La Pizzomunno Cup apre la “Go To Barcolana” e porta Manfredonia nel cuore della vela adriatica

Sabato 13 e domenica 14 settembre 2025 le acque del Gargano torneranno a colorarsi con la XXXIII Regata del Gargano – Pizzomunno Cup, lo storico appuntamento organizzato dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Manfredonia, con la collaborazione dell’ASD Amici della Vela.

Oltre quaranta le imbarcazioni iscritte con equipaggi che provengono da ogni parte d’Italia. Un evento che è molto più di una regata: spettacolo, tradizione, sport e passione per il mare, in uno scenario unico che ogni anno rapisce velisti e spettatori. L’edizione 2025 assume un valore speciale, inserendosi nel calendario del Manfredonia Festival e promuovendo l’immagine della Puglia: Regione Europea dello Sport 2026.

Quest’anno, inoltre, la Pizzomunno Cup segna una svolta storica: per la prima volta entra ufficialmente nel circuito Go To Barcolana – Sfida Adriatica, la rotta di regate che da sud a nord dell’Adriatico conduce alla mitica Barcolana di Trieste, la regata più affollata del mondo. Manfredonia diventa così porto di apertura della kermesse, accanto a città simbolo della vela come Pescara, Ancona e Ravenna.

Un riconoscimento che premia l’impegno della sezione sipontina della LNI, da anni protagonista nella promozione della vela e del mare come risorsa sportiva, culturale e turistica. Grazie a questa presenza, la città conquista una vetrina nazionale e internazionale, rafforzando la propria immagine di capitale adriatica della vela.

Accanto agli storici trofei “Pizzomunno Cup” e “Adolfo Frattarolo”, verrà assegnato il nuovo Trofeo Challenge “Jose Fernando Lopes Correa”, in memoria dell’indimenticabile “Fefè”, velista appassionato che ha saputo trasmettere amore per il mare con entusiasmo e cuore.

Non solo: per la prima volta la manifestazione sarà anche tappa del Campionato Italiano Offshore Multiscafi, grazie alla collaborazione con l’Associazione Italiana Multiscafi, rafforzando ulteriormente il ruolo della Pizzomunno Cup nel panorama velico nazionale

In parallelo alla regata, il pubblico potrà partecipare agli incontri della campagna #VINCENTI, dedicati alla sana alimentazione, agli stili di vita equilibrati e alla lotta al doping, pensati per sensibilizzare e coinvolgere l’intera cittadinanza.

Con il sostegno della Regione Puglia – Assessorato alla Salute, al Benessere Animale e allo Sport per Tutti e il patrocinio di istituzioni prestigiose – dall’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Meridionale, alla Città di Manfredonia, fino ai comuni di Vieste, Monte Sant’Angelo, Mattinata e al Parco Nazionale del Gargano – la Pizzomunno Cup si conferma una delle regate più attese e suggestive dell’Adriatico.

Dopo la la conferenza stampa di presentazione del 6 settembre scorso, il programma sarà il seguente:

venerdì 12 settembre

ore 10.30: Veleggiata non competitiva nel golfo di Manfredonia nello specchio acqueo antistante la città di Manfredonia. Manifestazione aderente alla campagna informativa di promozione di uno stile di vita sano e naturale e contrasto doping.

ore 20.00: Briefing armatori/skipper/regatanti presso la sede sportiva della Lega Navale di Manfredonia in Viale Miramare.

sabato 13 settembre

ore 9.30: Regata costiera Manfredonia – Vieste con partenza dalle acque antistanti il Castello Svevo – Angioino di Manfredonia, valida quale 1^ tappa per l’assegnazione del “Trofeo Pizzomunno Cup” e “Trofeo A. Frattarolo”, e valida come tappa unica per l’assegnazione del “Trofeo Jose Fernando Lopes Correa”.

ore 20.00: Cerimonia di premiazione “Trofeo Jose Fernando Lopes Correa” presso Baia degli Aranci – Hotel I Melograni di Vieste.

domenica 14 settembre

ore 9.30: Regata costiera Vieste – Manfredonia con partenza dalle acque antistanti la città di Vieste, valida quale 2^ tappa per l’assegnazione del “Trofeo Pizzomunno Cup” e “Trofeo A. Frattarolo”.



domenica 21 settembre

ore 19.30: Cerimonia di premiazionepresso la sede sportiva della Lega Navale di Manfredonia in Viale Miramare.

Manfredonia, dunque, non sarà solo teatro di una grande competizione velica, ma cuore pulsante di una festa del mare che unisce sport, cultura, turismo e comunità.