Redazione9 Febbraio 2026
La PassionSport Manfredonia resta in scia delle prime: 4-0 al San Giovanni Rotondo

Con un netto 4-0 al Miramare la PassionSport Manfredonia liquida la pratica San Giovanni Rotondo e resta in scia delle prime della Prima Categoria Girone A.

Pronti via e Mastrogiacomo segna l’1-0. Al 15′ Salvemini raddoppia.

Nella ripresa il 3-0 di De Filippo al 67′, chiude la pratica Mastrogiacomo al 75′ per il definitivo 4-0.

