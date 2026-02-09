Sport Manfredonia
La PassionSport Manfredonia resta in scia delle prime: 4-0 al San Giovanni Rotondo
Con un netto 4-0 al Miramare la PassionSport Manfredonia liquida la pratica San Giovanni Rotondo e resta in scia delle prime della Prima Categoria Girone A.
Pronti via e Mastrogiacomo segna l’1-0. Al 15′ Salvemini raddoppia.
Nella ripresa il 3-0 di De Filippo al 67′, chiude la pratica Mastrogiacomo al 75′ per il definitivo 4-0.