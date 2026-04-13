Sport Manfredonia
La PassionSport Manfredonia pareggia a Zapponeta
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La PassionSport Manfredonia pareggia a Zapponeta
Termina 2-2 la gara, giocata al Saverio de Martino di Zapponeta tra la formazione locale e la PassionSport Manfredonia.
Padroni di casa due volte in vantaggio e due volte raggiunti dai sipontini che agguantano il pari grazie alle reti di Lo Muzio e Stoppiello.
Con questo risultato, a due turni dal termine, la Passion conserva la terza posizione con un bel margine di vantaggio su Etra Barletta e Troia.