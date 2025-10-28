Sport Manfredonia

La Passion Sport Manfredonia bloccata a San Giovanni Rotondo

Termina 2-2 la trasferta di San Giovanni Rotondo per la Passion Sport Manfredonia.

Sipontini due volte in vantaggio, con De Nittis e Trotta, e due volte raggiunti dai padroni di casa grazie alla doppietta di Catania.

La Passion resta a 7 punti, due lunghezze in meno del duo di testa Terlizzi e Bitetto.

foto SanGiovanniRotondoNet.it

