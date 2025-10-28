Sport Manfredonia
La Passion Sport Manfredonia bloccata a San Giovanni Rotondo
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
La Passion Sport Manfredonia bloccata a San Giovanni Rotondo
Termina 2-2 la trasferta di San Giovanni Rotondo per la Passion Sport Manfredonia.
Sipontini due volte in vantaggio, con De Nittis e Trotta, e due volte raggiunti dai padroni di casa grazie alla doppietta di Catania.
La Passion resta a 7 punti, due lunghezze in meno del duo di testa Terlizzi e Bitetto.
foto SanGiovanniRotondoNet.it