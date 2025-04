[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Pasqua del progetto SAI promosso dal Comune di Manfredonia e la sorpresa di Svetlana

Svetlana ha fatto una sorpresa tutta l’equipe: ha portato una torta preparata da lei e soprattutto ha ringraziato lo staff che in questi mesi l’ha seguita nel suo cammino di accoglienza ed inclusione. «Mi avete dato molto di più da quello che mi aspettavo dal progetto. Resterete sempre nel mio cuore ha detto». Svetlana è accolta nel progetto SAI – Sistema di Accoglienza ed Integrazione promosso dal Comune di Manfredonia e gestito dalla cooperativa sociale Medtraining. Ė laureata in Legge e viene dall’Ucraina, da cui è dovuta fuggire a causa del conflitto scatenato dalla Russia due anni fa. Da poco, ha concluso anche il periodo di tirocinio formativo promosso negli uffici della Procura di Foggia.

Adesso Svetlana ha deciso di proseguire il suo percorso di autonomia in un’altra città, raccogliendo una nuova sfida. E’ venuta a trovarci al termine della nostra riunione e ci ha comunicato la decisione di voler lasciare il progetto perché ha trovato lavoro a Torino. Continuerà il percorso di studi e di alfabetizzazione passando dal centro provinciale di istruzione adulti di Manfredonia a quello del capoluogo piemontese. Per salutare e ringraziare, si è presentata con una torta che ha cucinato per tutti quanti noi.

Poi, è venuto a trovarci anche un altro nucleo ucraino oggi accolto nel nostro progetto SAI composta da nonna, mamma e figlio. Al piccolo, che frequenta la scuola elementare, abbiamo dato un uovo di Pasqua ma la nostra sorpresa è stata enorme quando lui ha donato a ciascuno degli operatori e delle operatrici un pensiero per la Pasqua da lui realizzato per ringraziarci. Un altro bel gesto di amicizia che ci ha resi felici per il lavoro fin qui fatto e ci dà la spinta per continuare su questa strada.