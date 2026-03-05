La panchina di Lucio Dalla arriva a Manfredonia, grazie al dono della ASD Manfredonia Corre e del cugino di Dalla, ieri l’annuncio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MANFREDONIA – Grande successo per il Lucio Dalla Day, l’evento ormai diventato una tradizione della città di Manfredonia.

L’evento fortemente voluto dalla Proloco di Manfredonia ha avuto il suo apice nella serata di ieri 4 Marzo 2026 con lo spettacolo “Sinfonicamente Lucio” uno spettacolo realizzato a più mani da artisti, musicisti e scuole di danza della città. Un impegno congiunto per sottolineare il legame della città con Lucio.

Durante la serata svoltasi al teatro Lucio Dalla di Manfredonia, si è annunciata un’importante notizia. Grazie all’impegno della ASD Manfredonia Corre e del dono di Lino Zaccanti, cugino di Lucio Dalla, con la collaborazione del Comune di Manfredonia e di Proloco Manfredonia.

Durante la prossima , la gara podistica di 10 km interamente pianeggiante omologata Fidal che si svolgerà il prossimo 27 Settembre 2026, verrà posizionata a Manfredonia la famosa panchina di Lucio Dalla che arricchirà il patrimonio artistico e culturale della città. La panchina è realizzata dallo scultore Antonello Palladino. La donazione è da parte di Lino Zaccanti, cugino di Lucio Dalla.

La collocazione della panchina (ancora da confermare) sarà in Piazza Maestri D’ascia. In questi mesi è stato condiviso materiale video e fotografico a testimonianza del forte legame tra l’artista e la nostra città

A fine anno scorso lo scultore ha visitato Manfredonia e visto le vie del centro ma anche la piazza dove sarà ubicata la scultura. Durante i sopralluoghi dopo l’incontro col Sindaco, erano presenti l’ Ass. Schiavone, l’Ass Mansueto ed il Consigliere con delega allo sport Mangano.



