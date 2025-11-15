[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Palmese ufficializza l’addio di Capogna ed Esposito, si attende la nota del Manfredonia

La US Palmese 1914 comunica che Paolo Capogna e Alessio Esposito hanno lasciato la squadra, avendo risolto in modo consensuale l’accordo che li legava alla nostra società.

A Capogna ed Esposito va il nostro sincero ringraziamento per l’impegno profuso in maglia rossonera e il più sentito augurio per i loro futuri successi, personali e professionali