Sport Manfredonia

La Palmese ufficializza l’addio di Capogna ed Esposito, si attende la nota del Manfredonia

Redazione15 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Palmese ufficializza l’addio di Capogna ed Esposito, si attende la nota del Manfredonia

La US Palmese 1914 comunica che Paolo Capogna e Alessio Esposito hanno lasciato la squadra, avendo risolto in modo consensuale l’accordo che li legava alla nostra società.

A Capogna ed Esposito va il nostro sincero ringraziamento per l’impegno profuso in maglia rossonera e il più sentito augurio per i loro futuri successi, personali e professionali

Redazione15 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©