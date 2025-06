[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notte romantica ad Alberona

Anche quest’anno il piccolo borgo dei monti dauni partecipa all’evento “La Notte Romantica” organizzato e promosso dal circuito “Borghi più belli d’Italia” di cui fa parte,

una serata per celebrare l’amore in tutte le sue forme e colori, immersi nella cornice suggestiva del “salotto letterario” (Piazza Civetta);

La serata avrà come evento principale una sfilata di abiti da sposa, a cura dell’ “Atelier De FInis Couture” di Lucera, non mancheranno musica dal vivo e degustazione di prodotti tipici.

Il tutto si concluderà con il “Desiderio D’amore” dove gli innamorati scriveranno il loro desiderio su delle pergamene fissate a dei palloncini che verranno lanciate in cielo.

L’evento Inizierà alle ore 20:00 – Salotto Letterario (Piazza CIvetta)

Per qualsiasi altra informazione siamo a vostra completa disposizione.

Cordiali Saluti

Michelangelo Facchino

VIcepresidente Pro Loco Alberona