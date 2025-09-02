La notte nel cuore anticipazioni 7 settembre: Cihan testimonia contro Melek in tribunale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diversi colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata de La notte nel cuore che andrà in onda domenica 7 settembre in prima serata su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Nihayet annuncerà a Sumru la sua intenzione di vendicarsi di Hikmet. Tahsin, invece, cercherà di rassicurare Nuh, molto preoccupato per Melek dato che verrà arrestata per aver sparato a Cihan. Proprio quest’ultimo verrà dimesso dall’ospedale e pronto a testimoniare in tribunale contro Melek. Dagli spoiler de La notte nel cuore si apprende che il giovane confermerà che la sorella di Nuh gli ha sparato ed il giudice sarà costretto a spedire nuovamente la ragazza in prigione. Nuh apparirà disperato, tanto da desiderare di vendicarsi di Cihan.

La notte nel cuore anticipazioni 7 settembre: Tahsin ha un piano per liberare Melek dalla prigione

Le anticipazioni della nuova puntata de La notte nel cuore in programma domenica 7 settembre su Canale 5 rivelano che Nuh vorrà assumersi la colpa della sparatoria per aiutare sua sorella. Tahsin fermerà il giovane informandolo di avere un piano per far uscire Melek di prigione. Hikmet, invece, convincerà Samet che la sua ex moglie ha iniziato una storia d’amore con Tahsin. Esat, intanto, procurerà dei danni ingenti al negozio di tappetti in cui ha trovato lavoro Sumru. Tahsin otterrà che Nuh diventi il rappresentante autorizzato e che prenda il controllo dell’albergo, cacciando così via Samet, CIhan e Esat. Sumru, invece, riuscirà a vedere la figlia in prigione grazie a Tahsin.