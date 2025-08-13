La motonave K Max Emperor attracca al porto alti fondali di Manfredonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia – Nella giornata di oggi La motonave K MAX EMPEROR con una lunghezza di ben 230 mt circa battente bandiera liberiana è attraccata nel porto alti fondali di Manfredonia.



La motonave con una stazza di 51130 tonnellate, è una portarinfuse che trasporta componenti per le pale eoliche proveniente da Taranto.



La motonave K MAX EMPEROR è una delle motonavi piu grandi( se non la piu grande) che sia mai attaccata al bacino alti fondali ( porto industriale) di Manfredonia.



La motonave puo ormeggiare a Manfredonia grazie al pescaggio massimo ridotto di soli 7 mt.

L’equipaggio della nave è di 30 marinai per lo piu Filippini e russi al comando del comandante Boyenton Cubeta.