[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Marca: “Sono famiglie, sono coraggio, sono mamme”

Oggi festeggiamo la Festa della mamma.

É sicuramente l’ occasione per dire grazie a chi ci ha messi al mondo o a chi, magari é ‘mamma di cuore’ perché ci ha dato la cura e l’ affetto proprio di una mamma.

Penso che essere madri oggi non é più un destino per ogni donna, ma é una scelta molto importante, quasi controcorrente, tante volte rimandata e, in alcuni casi non piu possibile anzi esclusa.

In questo mondo dove le incertezze e le paure tolgono fiato alla speranza, essere mamme é un atto di coraggio, quasi rivoluzionario, perché scegliere di ‘mettere al mondo un figlio significa, ancora una volta, credere nella vita.

Nonostante tutto’, perché é un amore infinito verso la vita.

In Italia, poesie e canzoni dedicate alla mamma sono numerosissime e ritengo che ognuno di noi ha scritto almeno qualche verso di suo pugno per la propria mamma.

Si dice che per gli italiani, la mamma é sacra…se poi si é meridionali, é intoccabile.

Purtroppo, però, poco le mamme sono poco prese in considerazione nelle scelte politiche.

E nulla si fa per tutelare in maniera seria e promuovere la scelta di mettere al mondo dei figli.

Favorire e tutelare la maternità vuol dire investire sul futuro e risparmiare in spese sociali.

Il mio e nostro Augurio va a tutte le mamme della nostra città e, un pensiero particolare, alle tante mamme incontrate presso la Casa di Riposo Anna Rizzi o presso la Stella Maris di Siponto, per quello che ci hanno insegnato e insegnano, per i tanti sacrifici, perché sono famiglia, sono coraggio, perché possano essere sempre orgogliose dei propri figli.

Auguri Mamme!

Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia