LA MARCA: MANFREDONIA GUARDA AL FUTURO CON IL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

L’approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 segna un nuovo capitolo per Manfredonia, con una programmazione che punta al rafforzamento dei servizi essenziali, alla sicurezza urbana e alla valorizzazione delle risorse culturali e ambientali. L’Amministrazione ha delineato un percorso che, nel solco della stabilità finanziaria, mira a garantire interventi concreti per migliorare la qualità della vita dei cittadini e sostenere lo sviluppo della città.

“Questo bilancio si fonda su scelte chiare e coerenti con il mandato amministrativo, finalizzate a rafforzare i servizi pubblici, sostenere lo sviluppo economico e tutelare i cittadini più fragili. Il nostro obiettivo è costruire una comunità che si riconosce nelle proprie istituzioni, con procedure condivise e trasparenti. La partecipazione diventa strutturale e generativa della città futura, in un percorso di semina e cooperazione di tutte e tutti”, ha dichiarato l’Assessora al Bilancio Cecilia Simone.

Il bilancio prevede investimenti strategici per oltre 14 milioni di euro nel 2025, destinati alla riqualificazione urbana, alle infrastrutture, all’innovazione e al sociale, con risorse provenienti da trasferimenti regionali, statali e dal PNRR. Un focus specifico è stato riservato alla crescita del tessuto produttivo locale, con politiche attive per il lavoro e misure di sostegno alle imprese, come la riduzione del Canone Unico Patrimoniale per i pubblici esercizi e degli oneri di urbanizzazione per l’edilizia residenziale pubblica e sociale.

Nonostante la carenza di personale, con oltre 100 unità in meno negli ultimi dieci anni, sono previste nuove assunzioni e un investimento di 340 mila euro per aumentare l’orario lavorativo dei 73 dipendenti stabilizzati, migliorando così i servizi per i cittadini.

Nei prossimi mesi saranno completati alcuni progetti già avviati, tra cui la messa in sicurezza dell’ex Nautico, che diventerà la nuova Caserma dei Carabinieri con un investimento di quasi 5 milioni di euro, e l’adeguamento del V Circolo S. Lorenzo Maiorano, per garantire maggiore sicurezza negli edifici scolastici. È prevista la realizzazione di un nuovo impianto sportivo e l’installazione di isole ecologiche informatizzate, con un finanziamento di 450.000 euro per ottimizzare la raccolta differenziata. Due nuovi asili nido, con un investimento di 3,5 milioni di euro, amplieranno l’offerta educativa e forniranno un importante supporto alle famiglie.

Per la sicurezza urbana, il Comune amplierà il sistema di videosorveglianza, rafforzando il presidio del territorio e contrastando gli atti vandalici. Sarà avviata una regolamentazione degli spazi pubblici per garantire un uso equo del suolo da parte delle attività commerciali, in particolare per coloro che occupano marciapiedi e strade senza concessione.

Il bilancio dedica particolare attenzione al welfare, con oltre 2,5 milioni di euro destinati all’inclusione sociale, al supporto agli anziani e alle persone con disabilità. Sono previsti investimenti per il potenziamento del servizio di assistenza domiciliare e del trasporto scolastico per i minori. Per affrontare l’emergenza abitativa, verranno avviati i lavori per la costruzione di una palazzina con 16 nuovi alloggi popolari.

Sul piano urbanistico, Manfredonia punta alla riqualificazione del fronte mare, considerato un elemento chiave per il rilancio del territorio. Interventi di rigenerazione urbana e culturali trovano spazio nella valorizzazione del patrimonio culturale, che si concretizzerà con il miglioramento degli spazi espositivi del Museo Civico, il recupero delle ex Fabbriche di San Francesco e la valorizzazione del Parco Grotta Scaloria.

“Non è facile operare in un Comune in Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ma il nostro impegno è quotidiano. Per ricostruire la città, abbiamo bisogno di tutti: invito a usare le parole per costruire e non per screditare. La gente chiede tutele, lavoro, legalità e giustizia. Lavorare per la comunità è un onore e un dovere, e lo stiamo facendo con passione”, ha dichiarato il Sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca.

Le risorse disponibili permetteranno di consolidare un modello di città basato sulla crescita sostenibile, con una visione che integra sicurezza, benessere sociale e valorizzazione delle eccellenze locali. L’Amministrazione continuerà a lavorare per tradurre questa strategia in azioni concrete, con l’obiettivo di rendere Manfredonia una città moderna, inclusiva e capace di rispondere alle esigenze della sua comunità.