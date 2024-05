La Marca: “Legalità parola chiave”. Il video del candidato sindaco di Manfredonia

La legalità, per la prossima amministrazione di Manfredonia, dovrà essere una parola chiave dell’agire politico.

Una postura, non una formula retorica, perchè la legalità è un impegno quotidiano, una responsabilità personale, morale, etica.

Non è qualcosa che si attua per automatismo e non è nemmeno qualcosa che si tramanda. La legalità dovrà essere l’orizzonte e la scelta di campo da praticare ogni giorno nello svolgimento della nostra attività politica e amministrativa.

Questa mia riflessione è stata al centro di uno dei momenti di dibattito nel secondo confronto fra i candidati sindaci organizzato da Antenna Sud.

Buona visione!

Lo scrive su Facebook il candidato sindaco di Manfredonia Domenico La Marca