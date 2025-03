[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Marca: “La Protezione Civile è una funzione pubblica”

Ieri a Foggia, eravamo presenti alla formazione sulla Protezione Civile organizzato dalla Regione Puglia ed ANCI PUGLIA. La finalità principale del corso è quella di accrescere negli Amministratori la consapevolezza delle Responsabilità, in considerazione dell’importanza crescente della gestione coordinata delle attività di

protezione civile.



Quanto è accaduto due giorni fa a Bari poteva essere davvero una tragedia. A Manfredonia, dove forte e importate è il supporto del volontariato, siamo chiamati a potenziare la preparazione dei nostri dipendenti e la sensibilità dei cittadini, al fine di ridurre i rischi e poter gestire eventuali emergenze all’interno del sistema regionale di Protezione Civile.



Un Sindaco è a capo della Protezione Civile della sua comunità. La Protezione Civile è una funzione pubblica che non può essere delegata o lasciata solo alla buona volontà dei volontari.



Con l’ Assessore Giovanni Mansueto, il Dirigente Lucio Barbaro e il funzionario responsabile dell’ Ufficio C. O. C. ( Centrale Operativa Comunale) si stanno predisponendo interventi importanti per far conoscere il nostro Piano di Sicurezza di Protezione Civile, coinvolgendo le scuole, le parrocchie, le organizzazioni perchè ‘proteggere è il verbo che più si avvicina al verbo amare’.