La Marca: “Ho partecipato da sindaco alla Giornata Mondiale del Rifugiato”

Per la prima volta da Sindaco, ho partecipato alla Giornata Mondiale del Rifugiato. Si tratta di un momento importante per quelle comunità che hanno accettato di ‘accogliere l’accoglienza’, di superare paure e pregiudizi, in una idea nuova e innovativa di società.

Una Comunità che non è capace di aprirsi, di rigenerarsi è destinata a morire o degenerare. La città di Manfredonia risulta essere tra le prime, in provincia di Foggia, ad aderire al progetto SPRAR. E’ stato possibile questo grazie ad amministratori che hanno avuto il coraggio di guardare oltre. E dopo tanti anni, possiamo dire che quella scelta ha aiutato la città a vivere la diversità come risorsa e non come problema.

Per questo ho ringraziato tutti gli operatori. Il loro lavoro, la loro professionalità hanno dato e continuano a farlo, non solo dignità a tante donne e uomini accolti, ma hanno costruito le condizioni e le opportunità di inclusione con il progetto SAI.

Siamo chiamati, come Amministrazione, a nuove sfide tra cui il superamento dei ghetti. Non possiamo tirarci indietro o girare lo sguardo. Siamo chiamati a costruire, insieme alle Istituzioni, cittadini, comunità, Chiesa, organizzazioni, imprese, un ‘noi’ capace di superare l’indifferenza e ridare umanità e un senso alle tante storie e vite di speranze. Solo così potremo diventare città di accoglienza e di futuro.

Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia