La Marca: “Buon Carnevale Manfredonia”

📍Il Carnevale di Manfredonia è parte del nostro patrimonio culturale, della nostra storia, delle nostre vite.

Un’esplosione di gioia e creatività collettiva che vede tutta la città coinvolta senza distinzione di età: le nostre strade si colorano di allegria, grazie a un fermento che germoglia nelle Scuole dove in questi giorni sono attivi anche i laboratori di sartoria per i genitori, nei capannoni dove la preparazione dei carri raduna senza limiti di tempo professionisti e volontari intorno al mestiere antico della cartapesta, nelle sedi delle associazioni dove si ritrovano gruppi animati dal senso di competizione più sano che possiamo immaginare, negli uffici comunali deputati che sono al lavoro per la riuscita della manifestazione.

È questa la forza più grande del nostro Carnevale: la sua capacità da 71 anni di rendere la nostra città un cantiere operoso che punta coeso alla creazione di una grande festa collettiva.

Come Amministrazione abbiamo voluto fortemente dare il nostro contributo, mettendo a disposizione risorse e promuovendo la manifestazione. Non è stato facile, ma le cose importanti difficilmente lo sono, e la politica ha l’onore e il dovere di attivare forze e risorse non solo economiche.

Un grazie sentito a quanti si sono adoperati per rilanciare questa preziosa edizione del Carnevale e a coloro che saranno chiamati a garantire l’ordine e la pulizia.

Che siano giorni di semina felici, che la felicità che insieme sprigioneremo ci permetta di gustare la bellezza e la gioia dello stare , del fare insieme, delle relazioni e della condivisione almeno fino alla prossima edizione.

Buon Carnevale, Manfredonia!

Domenico La Marca