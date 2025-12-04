[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

LA MAGIA DEL NATALE ILLUMINA FOGGIA: L’8 DICEMBRE OTTAVIO DE STEFANO & OM BIG BAND ACCENDONO PIAZZA CAVOUR

Non c’è festività dell’Immacolata senza l’attesa accensione dell’albero e senza quelle musiche che, puntuali, riescono a riportarci nella magia del Natale. E quest’anno, a Foggia, quella magia avrà un suono speciale: quello dell’OM Big Band, orchestra di straordinari musicisti del territorio guidata musicalmente dal Maestro Antonio Piacentino, insieme alla voce calda e carismatica di Ottavio De Stefano, per uno spettacolo pensato come un grande abbraccio musicale alla città.

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con Tempus, è per l’8 dicembre in Piazza Cavour, subito dopo l’accensione dell’albero di Natale – prevista per le 18.30 – all’interno del cartellone del Comune di Foggia “Natale a Foggia 2025”.

Foggia è pronta a risplendere e Piazza Cavour è pronta a diventare il cuore pulsante del Natale, con questa produzione ormai consolidata che mette al centro la forza e l’eleganza della musica dal vivo: una big band che rappresenta l’eccellenza dei musicisti foggiani, guidati da anni di esperienza, progetti condivisi e collaborazioni in Italia e all’estero. Una formazione solida, energica e raffinata, con Michele Tempesta, Stefano Tempesta, Giovanni Cafaro, Michele Carrabba, Nicola Simone (sax); Antonio Piacentino, Luciano Palmitessa, Potito Moscato, Domenico Marino (trombe); Luciano Pischetola, Aurelio Santoro, Gerardo Pugliese, Antonio Dibiccari (tromboni); Marco Contardi (piano); Luciano Pannese (basso elettrico) e Leo Marcantonio (batteria).

Accanto a loro, Ottavio De Stefano – foggiano doc – che dopo gli esordi televisivi e un percorso artistico costellato di riconoscimenti e collaborazioni di prestigio, si conferma oggi uno dei crooner più apprezzati nel panorama nazionale. La sua voce, perfetta per gli standard jazz, lo swing e i grandi classici natalizi, si intreccerà con gli arrangiamenti dell’orchestra, regalando al pubblico un concerto elegante e festoso.

Il repertorio viaggerà tra le atmosfere intramontabili delle feste: brani iconici, rivisitazioni swing, in un percorso musicale che vuole coinvolgere famiglie, giovani, bambini e tutti coloro che amano il Natale. “Un sentito ringraziamento va alla Sindaca Maria Aida Episcopo, all’Assessora alla Cultura Alice Amatore e a tutto il settore Cultura del Comune, per l’impegno profuso nella costruzione di un programma natalizio ricco, inclusivo e attento alla partecipazione dei cittadini”, fanno sapere gli artisti.

La città si prepara così a inaugurare il periodo più magico dell’anno con un evento gratuito e aperto a tutti, che unisce tradizione, atmosfera e musica di alta qualità grazie a Ottavio De Stefano e alla OM Big Band.