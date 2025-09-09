[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“La logistica urbana del futuro in Puglia: workshop di Unioncamere e Anci Puglia con i casi pilota di Lecce, Manfredonia e Martina Franca”

Lunedì 15 settembre 2025 dalle 10.00 alle 12.45 presso Fiera del Levante – Sala 3. Per registrarsi e accedere all’incontro: https://shorturl.at/8mJ85.

Come conciliare ambiente e qualità della vita con la riduzione dei costi e del time to market per le imprese? Cosa accade se una città decide di gestire le consegne merci in modo intelligente e sostenibile?

Le risposte arriveranno durante il workshop “La logistica urbana del futuro arriva in Puglia”, in programma lunedì 15 settembre 2025 dalle 10.00 alle 12.45 presso il Centro Congressi della Fiera del Levante – Sala 3.

Promosso da Unioncamere Puglia e Anci Puglia, in collaborazione con Uniontrasporti, l’incontro sarà l’occasione per presentare i casi pilota di Lecce, Manfredonia e Martina Franca, tre esperienze concrete di logistica dell’ultimo miglio replicabili anche in altre realtà.

L’evento, a conclusione del progetto Deliver, si rivolge a: amministratori pubblici, uffici tecnici comunali e SUAP, Polizia Municipale, commercianti, autotrasportatori e operatori della logistica, terzo settore e associazioni ambientaliste.

L’iniziativa punta a stimolare un confronto diretto tra istituzioni, imprese e cittadini per definire modelli di logistica urbana più smart, sostenibili e competitivi, in grado di migliorare la qualità della vita dei centri urbani e rafforzare la competitività delle aziende del territorio.

Il programma

Ore 10.30 – Presentazione dell’iniziativa Luciana Di Bisceglie, Presidente Unioncamere Puglia Fiorenza Pascazio, Presidente ANCI Puglia

Ore 11.00 – Illustrazione tecnica dei casi pilota Iolanda Conte, Project Manager Uniontrasporti Cosimo Chiffi, Consulente Uniontrasporti

Ore 11.45 – Tavola rotonda: il racconto dei tre Comuni coinvolti Luigi Triggiani, Segretario Generale Unioncamere Puglia Adriana Poli Bortone, Sindaco di Lecce Domenico La Marca, Sindaco di Manfredonia Gianfranco Palmisano, Sindaco di Martina Franca Modera: Cosmo Albertini, Project Manager Unioncamere Puglia

Ore 12.30 – Dibattito pubblico e question time

Ore 12.45 – Conclusioni e saluti

Per registrarsi e accedere all’incontro: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRXD2Ipzn9dfprcGt_-pxBJHeEVZg6NcX_B52YJli8m7Bd6g/viewform

Foto di Kampus Production: https://www.pexels.com/it-it/foto/mani-scatole-ordine-consegna-7844012/



