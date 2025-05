La logistica incontra la formazione: A. Galli & Figlio ospita gli allievi del corso ITS “logistics data specialist” nelle sue aree retroportuali di Manfredonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La logistica incontra la formazione: A. Galli & Figlio ospita gli allievi del corso ITS ” logistcs data specialist” nelle sue aree retroportuali di Manfredonia

Oggi, presso le aree oper ative in zona retroportuale di Manfredonia, A. Galli & Figlio, storica impresa attiva nella logistica al servizio della green economy, ha ospitato 25 allievi del corso Logistcs data specialist” in svolgimento presso l ente di formazione Smart Lab, per una giornata di approfondimento tecnico e confronto sul campo.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di sinergia tra impresa e formazione, valorizzando il ruolo strategico che la logistica svolge nella transizione ecologica e nello sviluppo sostenibile del territorio. Durante la visita, gli studenti hanno potuto osservare da vicino le dinamiche operative legate alla movimentazione di componenti per impianti eolici e alle infrastrutture che supportano la filiera della green economy.

«Crediamo fortemente nella collaborazione con gli enti di formazione – ha dichiarato il management di A. Galli & Figlio – perché solo investendo nei giovani talenti possiamo garantire una crescita sostenibile e un futuro solido per l’intero comparto».

L’iniziativa ha inoltre permesso di evidenziare l’indotto economico generato dalla logistica green: un comparto in continua espansione che coinvolge trasporto, stoccaggio, manodopera specializzata, innovazione tecnologica e servizi integrati, creando nuove opportunità occupazionali e favorendo l’attrattività del territorio.

Questa giornata conferma l’impegno condiviso tra mondo produttivo e sistema educativo nel costruire competenze concrete e aggiornate, capaci di rispondere alle sfide della sostenibilità e della competitività internazionale.