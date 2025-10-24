Sport Manfredonia
La Gradinata Est Manfredonia e la coreografia per i 93 anni di storia del Manfredonia Calcio: istruzioni
TUTTI INSIEME…AVANTI SIPONTINI
Ci sono ragazzi che da giorni si stanno adoperando per la realizzazione della coreografia .
La coreografia coinvolgerà tutti i presenti all’interno del settore Gradinata.
Chiediamo cortesemente di seguire le indicazioni per una giusta riuscita .
Noi siamo Manfredonia.
Dimostriamo maturità , dimostriamo di essere un passo avanti .
Onoriamo i 93 anni di storia della nostra squadra e insieme portiamola alla vittoria !
Gradinata Est Manfredonia