La Gradinata Est Manfredonia e la coreografia per i 93 anni di storia del Manfredonia Calcio: istruzioni

Comunicato Stampa24 Ottobre 2025
TUTTI INSIEME…AVANTI SIPONTINI

Ci sono ragazzi che da giorni si stanno adoperando per la realizzazione della coreografia .

La coreografia coinvolgerà tutti i presenti all’interno del settore Gradinata.

Chiediamo cortesemente di seguire le indicazioni per una giusta riuscita .

Noi siamo Manfredonia.

Dimostriamo maturità , dimostriamo di essere un passo avanti .

Onoriamo i 93 anni di storia della nostra squadra e insieme portiamola alla vittoria !

