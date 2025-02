[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La giovane artista viestana Nela protagonista a Casa Sanremo

Con grande orgoglio, Vieste celebra il talento di Manuela Raduano, in arte Nela, giovane cantante viestana che ha conquistato il pubblico con il brano “Con te non stavo bene”, vincendo la quarta edizione del Vieste Music Festival, l’evento dedicato ai giovani cantanti emergenti, inserito nella settimana della “Vieste in Love”. La vittoria le ha permesso come premio l’opportunità di esibirsi sul prestigioso palco di Casa Sanremo Live Box.

Un traguardo importante, che segna solo l’inizio di un percorso musicale ricco di promesse. La sua partecipazione a Radio Norba e alla kermesse sanremese rappresenta un’occasione straordinaria per dare voce al suo talento e proiettare la sua carriera verso nuovi orizzonti.

Tano Paglialonga, assessore ai Grandi Eventi, commenta: “Siamo felici e orgogliosi di vedere una giovane artista del nostro territorio come Nela rappresentare Vieste sul palco di Sanremo. Questo risultato dimostra che Vieste è una terra fertile di talenti e che dobbiamo continuare a sostenere i giovani nelle loro passioni, offrendo loro opportunità concrete per crescere e affermarsi.”