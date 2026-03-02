La forza di una donna sbarca di domenica pomeriggio: ecco quando e perché

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna è tra le serie tv che stanno appassionando maggiormente il pubblico italiano. Ogni giorno le vicende ambientate nel quartiere di Tarlabasi collezionano oltre 2 milioni di telespettatori incollati davanti alla televisione. Un grande successo che Mediaset ha deciso di promuovere anche alla domenica pomeriggio. La serie tv turca andrà in onda a partire dal 22 marzo anche di domenica. La forza di una donna infatti prenderà il posto lasciato vacante dal pomeridiano di Amici, che traslocherà nella fascia serale. Il programma condotto da Maria De Filippi sbarcherà in prima serata da sabato 21 marzo.

La forza di una donna prende il posto del pomeridiano di Amici

La serie tv turca sbarcherà da fine marzo alla domenica pomeriggio, prendendo il posto lasciato vacante dal pomeridiano di Amici. La forza di una donna è pronta ad emozionare il suo pubblico sette giorni su sette. Le anticipazioni riguardanti le prossime puntate della dizi turca rivelano che Emre troverà il suo vero figlio dopo aver scoperto che Arda non è il suo erede biologico. Il proprietario della caffetteria scoprirà che Satilmis era stato scambiato al momento della nascita con Arda. L’uomo raggiungerà la casa del bambino dove scoprirà che il padre vuole una cospicua somma di denaro per lasciarglielo.