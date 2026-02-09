La forza di una donna cambia programmazione a marzo 2026: episodio extra la domenica

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 è in arrivo una nuova variazione che riguarda La forza di una donna, la soap opera turca che negli ultimi mesi ha registrato una crescita costante in termini di ascolti.

Ho percepito questa scena estremamente reale.

Dimostra come,spesso, davanti a momenti del genere si metta da parte qualsiasi sentimento negativo per accogliere il dolore altrui.

— ꧁ TuttePazzePerVahide ꧂ ✌🏽🍷 (@vahidep_italy) February 7, 2026

Mediaset ha deciso di rafforzare ulteriormente la presenza della serie, estendendone la messa in onda anche alla domenica pomeriggio con un episodio aggiuntivo. Una scelta che non arriva per caso, ma che si inserisce in una strategia precisa legata ai numeri Auditel e alla riorganizzazione del daytime festivo.

Nel dettaglio, il cambio di programmazione punta a consolidare un prodotto che si è dimostrato affidabile, capace di intercettare un pubblico ampio e trasversale. Di seguito analizziamo i motivi che hanno spinto Mediaset a questa decisione e cosa cambierà concretamente nel pomeriggio di Canale 5 a partire dal prossimo mese di marzo.

Perché La forza di una donna allunga

La decisione di allungare La forza di una donna è legata prima di tutto ai numeri. La soap turca si è imposta come uno dei prodotti più seguiti del pomeriggio televisivo, con una media giornaliera che si aggira intorno ai 2,4 milioni di spettatori e uno share stabile tra il 26 e il 27%. In diverse occasioni, durante la messa in onda, si sono registrati picchi vicini al 30%, un risultato raro per il daytime.

Ancora più indicativi sono i dati del sabato pomeriggio. Gli speciali collocati prima di Verissimo hanno raggiunto una media di 2,7 milioni di spettatori, posizionandosi nettamente sopra la concorrenza diretta. In quella fascia oraria, Canale 5 è riuscita a triplicare i dati Auditel di Rai 1, confermando la forza del prodotto anche nel fine settimana.

A incidere sulla scelta di Mediaset è stata anche la capacità della serie di costruire un pubblico fedele. Puntata dopo puntata, La forza di una donna mantiene infatti una platea costante, segno di una narrazione che funziona e di personaggi che continuano a generare coinvolgimento.

Da quando parte il nuovo episodio extra e cosa cambia nel daytime di Canale 5 da marzo 2026

Il nuovo cambio di programmazione è previsto a partire da marzo 2026 e, secondo le prime indiscrezioni, potrebbe entrare in vigore già da domenica 15 marzo. In quella data La forza di una donna dovrebbe approdare anche nel daytime domenicale, occupando lo spazio finora riservato agli speciali di Amici 25.

Il talent show di Maria De Filippi, con l’arrivo della primavera, è infatti destinato a concentrarsi sul serale in prime time. Questo passaggio libera una fascia oraria strategica che Mediaset ha scelto di affidare alla soap turca, puntando su un prodotto già ampiamente collaudato.

Mediaset punta sul pomeriggio: stop al prime time e strategia sulle soap turche

Parallelamente all’estensione nel daytime, Mediaset ha deciso di sospendere la messa in onda serale de La forza di una donna. Nelle settimane precedenti, la soap era stata proposta anche in prime time, subito dopo Io sono Farah, come test per valutarne la resa in una fascia più competitiva.

La scelta finale è stata quella di concentrare tutti gli episodi esclusivamente nel pomeriggio, ritenuto il contesto più adatto per valorizzare la serie. Non si tratta di un ridimensionamento, ma di una redistribuzione strategica, pensata per ottimizzare i risultati e mantenere stabile il palinsesto.

Questa decisione si inserisce in una linea editoriale ormai chiara. Negli ultimi anni Canale 5 ha investito con continuità sulle soap turche, utilizzandole come pilastri del daytime. La forza di una donna, grazie ai risultati ottenuti, si è rapidamente guadagnata un ruolo di spicco, diventando uno dei titoli di riferimento del pomeriggio Mediaset.