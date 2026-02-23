La forza di una donna 3, anticipazioni 2–7 marzo 2026: la verità su Arda sconvolge Ceyda e Bahar

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La settimana di La forza di una donna 3, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00, si apre con rivelazioni sconvolgenti, ritorni inattesi e nuove tensioni che coinvolgono Bahar, Ceyda e le loro famiglie. Le vicende si intrecciano tra segreti mai risolti, manipolazioni e scelte difficili che mettono alla prova i rapporti più fragili.

Cosa scoprirà Ceyda sul piccolo Arda? Perché Bersan torna nel quartiere? E fino a che punto Sirin è pronta a spingersi per ferire Bahar e Arif? Scopriamolo insieme.

La verità su Arda sconvolge Ceyda: il bambino è stato scambiato alla nascita

La settimana si apre con una rivelazione che cambia tutto. Jale comunica a Ceyda l’esito del test di paternità: Arda non è figlio né suo né di Emre. Il bambino è stato scambiato in ospedale alla nascita, una notizia che lascia Ceyda senza parole e apre un nuovo capitolo doloroso della sua vita.

La donna, travolta dallo shock, decide di essere sincera con Enver e Arif, raccontando loro ciò che ha scoperto per evitare ulteriori domande e sospetti. È un momento difficile, che mette in discussione ogni certezza costruita negli ultimi anni.

La Forza di una donna: il ritorno di Bersan e la proposta di lavoro che divide Bahar e Ceyda

Mentre Ceyda cerca di elaborare la verità su Arda, Bersan torna nel quartiere con un atteggiamento sorprendentemente sicuro e un evidente miglioramento economico. Propone a Ceyda e Bahar una collaborazione lavorativa che potrebbe aiutarle a guadagnare qualcosa, ma Bahar non riesce a fidarsi.

L’uomo le appare ambiguo, circondato da un’aura di mistero che la mette in allarme. Nonostante i dubbi, Ceyda la convince ad accettare almeno temporaneamente, spinta dalla necessità di trovare una stabilità economica.

Il ritorno di Bersan, però, non porta solo opportunità: riapre vecchie ferite e introduce nuove tensioni che rischiano di complicare ulteriormente la vita delle due donne.

La Forza di una donna: Sirin torna a manipolare Nisan e punta il dito contro Arif

Nel frattempo, Sirin continua a muoversi nell’ombra. Dopo aver alimentato il rancore di Nisan verso Arif e Bahar, tenta un nuovo passo ancora più pericoloso: convince la bambina che Arif sia responsabile della morte di Hatice e Sarp.

È un’accusa gravissima, che rischia di minare il fragile equilibrio familiare costruito con fatica.

La tensione cresce anche quando la signora Fazilet fa visita a Bahar per assicurarsi che le vicende sentimentali di Ceyda non abbiano ripercussioni su Raif.

Sirin, nel frattempo, prova a mostrarsi pentita e chiede scusa ad Arif per aver coinvolto i bambini nei suoi conflitti, ringraziandolo per aver messo a disposizione il negozio di Enver.

Un gesto che sembra sincero, ma che lascia comunque un’ombra di dubbio sulle sue reali intenzioni.