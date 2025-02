[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Festa del Cinema Mònde presenta alla BIT di Milano la sua edizione speciale Giubileo fra Foggia e Monte Sant’Angelo

Mònde, la Festa del cinema sui cammini di Puglia, arriva alla BIT di Milano per presentare la novità centrale della sua ottava edizione. In occasione dell’anno santo del Giubileo, la Festa farà tappa a maggio a Foggia e, successivamente, consoliderà la rete sul territorio a luglio a Monte Sant’Angelo, sede storica del festival, ampliando le attività con importanti eventi, partnership e collaborazioni artistiche.

Lunedì 10 febbraio, alle ore 13.45 nel Padiglione della Regione Puglia alla BIT, presenteranno il progetto in una conferenza stampa Viviana Matrangola, assessora alla cultura della Regione Puglia; Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione Puglia; Aldo Patruno, direttore generale del Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia; Luciano Toriello, direttore artistico di “Mònde”; Pierluigi Del Carmine, Apulia Film Commission; Maria Aida Episcopo, sindaca del Comune di Foggia; Alice Amatore, assessore alla cultura del Comune di Foggia e Rosa Palomba, vice sindaca e assessora alla cultura e istruzione del Comune di Monte Sant’Angelo.

«Nella sua ottava edizione Mònde, il primo festival del cinema sui cammini d’Europa, celebra l’Anno del Giubileo evolvendosi in una vera e propria Festa di territorio. Un percorso che prende il via a maggio dal capoluogo di provincia, Foggia, per giungere alla nostra meta, Monte Sant’Angelo», anticipa Luciano Toriello, direttore artistico di “Mònde”.

«Questa edizione speciale di “Monde” rappresenta una straordinaria opportunità per la nostra comunità, riportando Foggia al centro di un movimento culturale che abbraccia l’intera provincia. Grazie a quest’idea di Luciano Toriello, Foggia avrà l’opportunità di ospitare opere cinematografiche di grande valore, offrendo al pubblico esperienze uniche e coinvolgenti», le parole di Maria Aida Episcopo, sindaca del Comune di Foggia.

«Monte Sant’Angelo è da quindici secoli crocevia di storie, incontri e cammini. Il festival Mònde, giunto alla sua ottava edizione, rappresenta una straordinaria occasione per raccontare, attraverso il linguaggio del cinema, il valore del viaggio, della scoperta e del patrimonio culturale e paesaggistico che la nostra città custodisce», dichiara Pierpaolo d’Arienzo, sindaco di Monte Sant’Angelo.

“Mònde – Festa del Cinema sui Cammini” è un’iniziativa ideata da “MAD – Memorie Audiovisive della Daunia” e realizzata con il sostegno di Regione Puglia e Apulia Film Commission, Comune di Foggia e Comune di Monte Sant’Angelo.