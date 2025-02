[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“La Ferocia” di Nicola Lagioia arriva al “Dalla” di Manfredonia con la compagnia VicoQuartoMazzini

Un attesissimo appuntamento è in programma al Teatro “Lucio Dalla” di Manfredonia per “ErETICA”, la stagione di prosa organizzata dal Comune, Puglia Culture e Bottega degli Apocrifi. Venerdì 28 febbraio (ore 21.00) andrà in scena “La Ferocia”, adattamento teatrale della compagnia pugliese VicoQuartoMazzini dell’omonimo romanzo Premio Strega di Nicola Lagioia.

Lo spettacolo, diretto da Michele Altamura e Gabriele Paolocà, ritorna in scena dopo una lunga tournée e dopo aver vinto all’ultima edizione del Premio Ubu i premi per il miglior spettacolo, miglior disegno luci, miglior attore e migliore attrice.

“La Ferocia”, che muove i suoi passi nella ricca periferia barese, racconta la vicenda della famiglia Salvemini. Vittorio Salvemini è venuto dal nulla e, come da copione, vuole tutto. Costruttore pugliese arrivato a Bari poco più che trentenne, dagli anni Settanta in poi ha inanellato una serie di successi professionali che l’hanno portato a essere proprietario di cantieri edili su cui non tramonta mai il sole, da Bari a Phuket, passando per Parigi e Istanbul.

Solo le contraddizioni di qualunque ascesa sfrenata riusciranno a mandare in frantumi le sue sicurezze. A questa è legata la morte della figlia Clara, trovata nuda e ricoperta di sangue sulla provinciale che collega Bari a Taranto. Lo spettacolo, adattato per la scena da Linda Dalisi, apre una finestra sulla mancanza di affettività e sui rapporti di potere all’interno della buona borghesia.

Il ritratto delle contraddizioni e della violenza del Sud Italia si schiude allo sguardo di Michele, il fratellastro di Clara, ritornato a ricostruire la vita della sorella per scoprire la causa della sua morte. È la sua vicenda a racchiudere la storia di una famiglia, di una città, delle colpe dei padri che si specchiano nelle debolezze dei figli e nella ferocia del potere e del denaro che marchia il tempo che stiamo vivendo. “La Ferocia” mette in scena il trionfo e la rovina della rabbia cieca dell’Occidente e lo fa raccontando la storia della famiglia Salvemini, una saga familiare in cui le colpe dei padri si annidano nella debolezza dei figli per un bestiario che racconta della nostra incapacità di sopprimere l’istinto di prevaricazione e il nostro essere perennemente incatenati alle leggi della natura.

“Con La Ferocia ci concediamo la possibilità di raccontare il Sud non come un’eccezione ma come la regola. E di conseguenza ci chiediamo: il Sud può essere una sineddoche? Può assurgere al ruolo di protagonista del dramma di un mondo fuor di squadra, dove il crollo economico dell’occidente e l’incomunicabilità tra sostenibilità ambientale e progresso siano soltanto alcuni dei sottotesti che ci rifiutiamo di interpretare? In fondo il Sud conosce bene questa parte, l’ha imparata a memoria molti secoli fa, ripetendola sottovoce, e ora è pronta a rivelarla a un’umanità che ha smesso di allungare i suoi tentacoli per avvinghiarsi attorno a narrazioni di sistemi economici, sociali e politici stantii, incapaci ormai di tradurre i cambiamenti del presente”, scrivono Altamura e Paolocà nelle note di regia.

“La Ferocia” è una produzione “SCARTI – Centro di Produzione Teatrale d’Innovazione”, Elsinor Centro di Produzione Teatrale, LAC – Lugano Arte e Cultura, Romaeuropa Festival, Tric – Teatri di Bari, Teatro Nazionale Genova. Regia di Michele Altamura e Gabriele Paolocà. Adattamento di Linda Dalisi. Con: Roberto Alinghieri, Michele Altamura, Leonardo Capuano, Enrico Casale, Gaetano Colella, Francesca Mazza, Gabriele Paolocà, Andrea Volpetti. Scenografie di Daniele Spanò; disegno luci di Giulia Pastore; musiche di Pino Basile; costumi di Lilian Indraccolo.

Dopo lo spettacolo, presso il Teatro “Dalla”, Michele Altamura, Gabriele Paolocà e il cast dello spettacolo saranno ospiti di “Artisti di stagione”, la serie di incontri e conversazioni con gli attori e i registi del cartellone di “EreTICA”. Gli artisti dialogheranno con il regista Cosimo Severo, la drammaturga Stefania Marrone e il giornalista Felice Sblendorio.

Il biglietto dello spettacolo è al costo di 14 euro (platea primo settore), 12 euro (platea secondo settore), 8 euro (galleria).

Per informazioni: Bottega degli Apocrifi – Teatro Comunale “Lucio Dalla”, Via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.