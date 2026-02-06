La Farrata di Manfredonia sulla Rai, il servizio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MANFREDONIA – Un’antica ricetta a base di farro, nel tempo si è arricchita di ricotta e cannella per diventare la Farrata del Carnevale di Manfredonia. In programma i prossimi 15, 17 e 21 Febbraio a Manfredonia.

La Rai continua il suo viaggio nella Puglia del gusto alla ricerca di ricette e golosità preparate per Carnevale. Nel servizio interviste a Simona Santovito, presidentessa della Pro Loco di Manfredonia, e a Rosa D’ambrosio, home chef.

Clicca e Guarda il Servizio sulla RAI