La Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Puglia ha scelto la città di Manfredonia per ospitare la 4ªedizione delle Olimpiadi di Primo Soccorso

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La Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Puglia ha scelto la città di Manfredonia per ospitare la 4ª

edizione delle Olimpiadi di Primo Soccorso, un’importante iniziativa dedicata alla formazione dei giovani,

alla diffusione della cultura del primo soccorso e alla promozione dei valori del volontariato, della

solidarietà e della prevenzione.



Protagonisti dell’evento saranno gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado provenienti da tutta la

Puglia, che si confronteranno in realistiche simulazioni sanitarie, rese possibili grazie al contributo degli

operatori trucco e simulo della Croce Rossa Italiana. Le prove permetteranno ai partecipanti di mettere in

campo competenze tecniche, capacità operative e spirito di squadra.

Le attività saranno valutate da giudici volontari della CRI, tra cui monitori e Trainer Manovre Salvavita

(TMSAP). I monitori sono volontari specializzati e abilitati all’insegnamento di specifiche materie sanitarie

e socio-assistenziali. I Trainer Manovre Salvavita (TMSAP) sono volontari qualificati, formati per

insegnare tecniche di primo soccorso alla popolazione e abilitati a svolgere attività formative BLSD adulto

e pediatrico, diffondendo manovre fondamentali come la rianimazione cardiopolmonare (RCP) e le tecniche

di disostruzione delle vie aeree.



Accanto agli scenari di emergenza sanitaria, saranno proposti anche momenti formativi dedicati

all’educazione alla pace e alla sensibilizzazione su tematiche di grande rilevanza sociale, tra cui il contrasto

ai pregiudizi, la sicurezza stradale, la salute sessuale e l’inclusione sociale, ampliando così il valore

educativo dell’iniziativa.



La manifestazione rappresenta un significativo momento di crescita e consapevolezza sui temi della

sicurezza, dell’educazione sanitaria e della tutela della vita umana, valori fondamentali promossi dalla

Croce Rossa Italiana nel pieno rispetto dei Sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di

Croce Rossa e Mezzaluna Rossa: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e

Universalità.



Le città di Manfredonia e di Vieste hanno risposto con entusiasmo all’organizzazione dell’evento,

concedendo il patrocinio e sostenendo il Comitato territoriale della Croce Rossa Italiana attraverso un

concreto supporto economico, logistico e la fornitura di beni necessari alla realizzazione della

manifestazione.



L’evento si svolgerà nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo e nel cuore del centro storico di

Manfredonia, che per l’occasione si trasformerà in un vero e proprio villaggio della prevenzione e del

soccorso, aperto anche alla cittadinanza nella giornata di domenica 19 aprile.

Lunedì 13 aprile alle ore 18.30 presso la sala consiliare del Comune di Manfredonia è prevista una

conferenza stampa in presenza del Presidente CRI Puglia Raffaele Pio Di Sabato e il Presidente del

comitato territoriale CRI di Manfredonia Andrea Nobile.