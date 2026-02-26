[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Croce Rossa di Manfredonia al Carnevale di Putignano

Carnevale di Putignano e Comitato di Manfredonia della Croce Rossa Italiana: assistenza sanitaria in trasferta

1 febbraio 2026

Prima sfilata di Carnevale – Putignano

tutta la giornata

I Volontari del Comitato di Manfredonia della Croce Rossa Italiana hanno preso parte alle attività di assistenza sanitaria in occasione del Carnevale di Putignano, tra gli eventi più rappresentativi e partecipati della Puglia.

L’intervento si è inserito in un’azione coordinata a livello regionale, che ha visto la collaborazione di numerosi Comitati Pugliesi su invito del Comitato Bassa Murgia, a conferma dello spirito di rete e della capacità organizzativa della Croce Rossa Italiana.

Durante l’evento i Volontari hanno garantito prevenzione, assistenza e interventi di primo soccorso, operando con professionalità e spirito di servizio insieme alle altre componenti del sistema di sicurezza.

Il Presidente del Comitato di Manfredonia Andrea Nobile ha ringraziato il Comitato Bassa Murgiaper l’invito, la SOR e la SOL per il supporto fornito, e tutti i Volontari per l’impegno e la dedizione dimostrati.

La partecipazione ha confermato l’impegno costante della Croce Rossa Italiana nel garantire sicurezza e assistenza alla comunità, valorizzando il ruolo fondamentale del volontariato sul territorio.