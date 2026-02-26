TEMPORANEA

La Croce Rossa di Manfredonia al Carnevale di Putignano

Redazione26 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Croce Rossa di Manfredonia al Carnevale di Putignano

Carnevale di Putignano e Comitato di Manfredonia della Croce Rossa Italiana: assistenza sanitaria in trasferta ❤️

📅 1 febbraio 2026

📍 Prima sfilata di Carnevale – Putignano

🕔 tutta la giornata

I Volontari del Comitato di Manfredonia della Croce Rossa Italiana hanno preso parte alle attività di assistenza sanitaria in occasione del Carnevale di Putignano, tra gli eventi più rappresentativi e partecipati della Puglia.

L’intervento si è inserito in un’azione coordinata a livello regionale, che ha visto la collaborazione di numerosi Comitati Pugliesi su invito del Comitato Bassa Murgia, a conferma dello spirito di rete e della capacità organizzativa della Croce Rossa Italiana.

Durante l’evento i Volontari hanno garantito prevenzione, assistenza e interventi di primo soccorso, operando con professionalità e spirito di servizio insieme alle altre componenti del sistema di sicurezza.

Il Presidente del Comitato di Manfredonia Andrea Nobile ha ringraziato il Comitato Bassa Murgiaper l’invito, la SOR e la SOL per il supporto fornito, e tutti i Volontari per l’impegno e la dedizione dimostrati.

La partecipazione ha confermato l’impegno costante della Croce Rossa Italiana nel garantire sicurezza e assistenza alla comunità, valorizzando il ruolo fondamentale del volontariato sul territorio.

Redazione26 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©