La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il ricorso dell’Accademia Manfredonia
La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il ricorso dell’Accademia Manfredonia
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall’Avv. Ilaria TORNESELLO, con la
partecipazione dell’Avv. Maria AGNETA (Relatore), dell’Avv. Livio COSTANTINO (Componente),
dell’Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella
riunione del 23 Marzo 2026, ha adottato il seguente provvedimento:
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 14
Gara: A.S.D. ACCADEMIA MANFREDONIA – A.S.D. EAGLES SAN SEVERO del 01/03/2026 (Reclamo
della società A.S.D. Accademia Manfredonia in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo
Territoriale della Delegazione Provinciale di Foggia di cui al Comunicato Ufficiale n. 62 del 06/03/2026
della Delegazione Provinciale di Foggia.
Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;
DELIBERA
1) di respingere il reclamo della società A.S.D. ACCADEMIA MANFREDONIA;
2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.