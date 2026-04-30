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La coalizione “Progetto Futuro” unita e determinata: via al percorso elettorale con Floriana Natale candidata sindaco

La coalizione “Progetto Futuro”, composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Ora/Città Attiva,

Cuore Civico/Noi Moderati e In…Formazione, ha ufficialmente dato il via al percorso elettorale

per le prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, con la presentazione delle liste

dei candidati a sostegno di Floriana Natale.



I nostri candidati sono donne e uomini di valore che incarnano il perfetto equilibrio tra esperienza,

preparazione professionale ed entusiasmo. Provenienti da storie diverse, ma unite da

un unico obiettivo, hanno abbracciato questo progetto politico senza divisioni o tentennamenti,

mossi da una determinazione esemplare, al servizio esclusivo del bene comune e della

solidità amministrativa di San Giovanni Rotondo.



Questo spirito unitario si è manifestato fin da subito nel patto condiviso che ha portato alla

scelta immediata e senza riserve di Floriana Natale come espressione autentica della coalizione:

un primo, tangibile successo che dimostra come “Progetto Futuro” sia una forza coesa,

dove ogni componente rinforza l’altra in un’armonia totale e senza influenze esterne.

Chi desidera conoscerci di persona, confrontarsi con i candidati e dialogare con Floriana

Natale è invitato al nostro comitato elettorale, aperto ogni giorno dalle 17:00 alle 20:00 in

Corso Umberto I, n.45.



“Progetto Futuro” volge lo sguardo con ottimismo al domani di San Giovanni Rotondo, offrendo

soluzioni concrete per lo sviluppo economico, la valorizzazione del patrimonio culturale e

il miglioramento della qualità della vita. Uniamoci come comunità per costruire insieme un

futuro prospero, stabile e condiviso.

Comitato Elettorale Floriana Natale