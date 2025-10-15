[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La cena di Capocanario a Vieste

Vieste si prepara a sedersi alla tavolata più lunga e allegra dell’anno.

Un momento di incontro, risate e profumi buoni che si mescolano al mare: è la “Tavulet du Chepcanarje”, la cena del Capocanario dove ogni posto è quello giusto.

Dalle 20:00, a Marina Piccola, tutti a tavola!

Due spiedini (carne o pesce) + vino o birra solo 5 €

Ad accompagnare la serata, la musica live dei Gran Juke Box – Francesco Roccia, Leo Petitti e Lucrezia Benedetto – per un mix di energia e ricordi.

Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’Associazione Angeli H di Vieste, perché la festa è ancora più bella quando fa del bene.

da Giovedì Ticket in prevendita presso:

Snai Caffè – Ristorante Bella Napoli – Gelateria Negrini – Antica Gelateria Tantimonaco

Sabato 25 ottobre – Marina Piccola, Vieste