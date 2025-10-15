La cena di Capocanario a Vieste
La cena di Capocanario a Vieste
Vieste si prepara a sedersi alla tavolata più lunga e allegra dell’anno.
Un momento di incontro, risate e profumi buoni che si mescolano al mare: è la “Tavulet du Chepcanarje”, la cena del Capocanario dove ogni posto è quello giusto.
Dalle 20:00, a Marina Piccola, tutti a tavola!
Due spiedini (carne o pesce) + vino o birra solo 5 €
Ad accompagnare la serata, la musica live dei Gran Juke Box – Francesco Roccia, Leo Petitti e Lucrezia Benedetto – per un mix di energia e ricordi.
Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’Associazione Angeli H di Vieste, perché la festa è ancora più bella quando fa del bene.
da Giovedì Ticket in prevendita presso:
Snai Caffè – Ristorante Bella Napoli – Gelateria Negrini – Antica Gelateria Tantimonaco
Sabato 25 ottobre – Marina Piccola, Vieste