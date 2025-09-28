La Capitanata si veste di rosa
La Capitanata si veste di rosa
Un unico filo rosa unirà le nostre città per portare un messaggio di speranza, prevenzione e comunità.
Dal mare di Manfredonia ai monti di Monte Sant’Angelo, dalle piazze di Foggia fino a Cerignola e Mattinata: cammineremo insieme per dire sì alla vita e alla salute delle donne.
SAVE THE DATE
Domenica 12 ottobre – Manfredonia ore 10
Sabato 18 ottobre – Foggia ore 18
Domenica 19 ottobre – Monte Sant’Angelo ore 10
Sabato 25 ottobre – Cerignola ore 18
Domenica 26 ottobre – Mattinata ore 10
Chiamaci o scrivici per saperne di più e per prenotare la tua t-shirt!
Nancy: 328.3522582
Antonietta: 328.7344205
Orazio: 380.7646581
Email: foggiamanfredonia@uisp.it
La prevenzione diventa un gesto condiviso, un passo collettivo, un abbraccio che attraversa tutta la Capitanata.
Camminiamo insieme, vestiti di rosa, per ricordare che la prevenzione salva la vita e che la forza delle donne è la forza di tutti noi.