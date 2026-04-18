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PATTINAGGIO UISP: LA PROVINCIA DI FOGGIA PROTAGONISTA

DEL CAMPIONATO REGIONALE FORMULA UGA 2026

La Capitanata pattina veloce verso il futuro

Un weekend intenso, emozionante e di grande rilievo per il pattinaggio artistico UISP pugliese. Le Finali Regionali – Categoria UGA, svoltesi presso l’impianto Capocasale di Bari sabato e domenica scorsi (11-12 aprile 2026) hanno visto scendere in pista atlete e atleti provenienti da tutta la regione, confermando la crescita costante di un movimento sempre più partecipato e competitivo.

In questo contesto di alto livello, la provincia di Foggia e il Comitato UISP Foggia-Manfredonia si sono distinti come una delle realtà più solide e strutturate del panorama regionale, grazie ai risultati ottenuti dalle società affiliate e al lavoro portato avanti sul territorio.

Protagoniste le società Fit Point, Fly Skating Cerignola, Skating Cerignola, che ancora una volta hanno dimostrato qualità tecnica, continuità e capacità di formazione, contribuendo in maniera significativa al medagliere complessivo della Capitanata. Già nelle precedenti edizioni, le realtà di Cerignola avevano ottenuto risultati di rilievo, confermando il valore del lavoro sportivo sviluppato nella provincia .

Cresce con forza anche il movimento di Manfredonia, dove il pattinaggio rappresenta una realtà in espansione, capace di coinvolgere sempre più giovani atlete in un percorso educativo e sportivo fondato su inclusione, socialità e benessere. Con risultati evidenti e di acclarato merito.

Le perfomances conseguite sono quelle di un sistema territoriale coeso, in cui società, tecnici e famiglie contribuiscono quotidianamente alla costruzione di un movimento che non si limita al dato agonistico, ma che rappresenta un vero e proprio presidio educativo e sociale. E raccontano un percorso fatto di sacrificio, passione e crescita continua, pienamente in linea con i valori dello sport per tutti: partecipazione, inclusione e accessibilità.

Un risultato corale, che va oltre i singoli podi e restituisce l’immagine di una comunità capace di fare rete, di valorizzare le proprie eccellenze e di investire nello sport come strumento di crescita individuale e collettiva.

“Questi successi – commenta la Presidente del Comitato, Nancy Zorretti – rappresentano un motivo di grande orgoglio. Tutte le atlete e tutti gli atleti del nostro territorio rappresentano, nelle discipline che praticano, l’espressione più autentica di uno sport che educa, forma e costruisce comunità”.

Il pattinaggio UISP di Capitanata guarda ora ai prossimi appuntamenti con rinnovato entusiasmo, forte di una base solida e di una comunità sportiva sempre più ampia e consapevole.

La Galleria Fotografica sul link Facebook del Comitato UISP Foggia-Manfredonia

https://www.facebook.com/media/set?vanity=UispFoggiaManfredonia&set=a.1521164636463672

UISP: Lo Sport che fa Comunità