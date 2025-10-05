[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Capitanata in Rosa

Un unico filo rosa unirà le nostre città per portare un messaggio di speranza, prevenzione e comunità.

Dal mare di Manfredonia ai monti di Monte Sant’Angelo, dalle piazze di Foggia fino a Cerignola e Mattinata: cammineremo insieme per dire sì alla vita e alla salute delle donne.

SAVE THE DATE

Domenica 12 ottobre – Manfredonia ore 10

Sabato 18 ottobre – Foggia ore 18

Domenica 19 ottobre – Monte Sant’Angelo ore 10

Sabato 25 ottobre – Cerignola ore 18

Domenica 26 ottobre – Mattinata ore 10

Chiamaci o scrivici per saperne di più e per prenotare la tua t-shirt!

Nancy: 328.3522582

Antonietta: 328.7344205

Orazio: 380.7646581

Email: foggiamanfredonia@uisp.it

La prevenzione diventa un gesto condiviso, un passo collettivo, un abbraccio che attraversa tutta la Capitanata.Camminiamo insieme, vestiti di rosa, per ricordare che la prevenzione salva la vita e che la forza delle donne è la forza di tutti noi.