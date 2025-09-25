[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

LA CAPITANATA A PONTIDA CON MASSIMO RUSSO, IL LEADER DEL TEAM VANNACCI “FEDERICO II DI SVEVIA”

Il Team “Federico II di Svevia”, che rappresenta il Gen. Roberto Vannacci in Capitanata, era presente quest’anno a Pontida al tradizionale raduno della Lega -di cui l’Eurodeputato è Vicesegretario nazionale- con il suo Team leader Massimo Russo.

“Siamo arrivati da tutta Italia per incontrare il Generale, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali nelle sette Regioni chiamate al rinnovo dei rispettivi Consigli, Puglia compresa”spiega Russo al rientro a Foggia. “Abbiamo constatato come l’entusiasmo nei suoi confronti sia sempre maggiore, e lo abbiamo reso visibile scegliendo un abbigliamento mimetico che si è distinto nella variegata platea di Pontida” racconta. “A Foggia, a quattro mesi dalla nascita e nonostante il periodo estivo, il Team ha superato i cento iscritti. Ho parlato con il Comandante della situazione politica in Puglia, e in particolare nella provincia di Foggia e nel capoluogo, e abbiamo concordato di aggiornarci a breve per definire le strategie locali” conclude.

Foggia, 24 settembre 2025