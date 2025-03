[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Bottega degli Apocrifi in scena a Ruvo di Puglia

Uccelli

In scena nel Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia la produzione di comunità della compagnia Bottega degli Apocrifi, frutto di un laboratorio realizzato con 60 studenti

Sabato 22 e domenica 23 marzo, ore 19 – Nuovo Teatro Comunale, via S. Pertini Ruvo di Puglia

Come se il teatro fosse un esercizio collettivo di libertà, come se l’urgenza vitale di bambini e adolescenti fosse più forte della logica del mercato: uno spettacolo che vede insieme attori e musicisti professionisti, bambini, ragazzi, cittadini. Una produzione di comunità, dunque, quella che andrà in scena sabato 22 e domenica 23 marzo alle ore 19.00 nel Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia con il titolo di Uccelli, come la commedia di Aristofane da cui trae ispirazione.

Prodotto dalla compagnia Bottega degli Apocrifi, da un’idea di Cosimo Severo (che ne firma la regia) e Stefania Marrone, lo spettacolo è frutto di un laboratorio realizzato nelle precedenti settimane con 60 tra bambini e bambine, ragazzi e ragazze. Un percorso propedeutico che ha visti impegnati i giovani studenti in due differenti lavori di preparazione, entrambi propedeutici alla partecipazione dello spettacolo di comunità: il coro dei nati liberi, laboratorio coreutico e di canto che ha fatto assaporare ai bambini dai 6 agli 11 anni la libertà e la felicità del volo; il laboratorio “Uccelli” che, attraverso la teatralità dei corpi, dei volti e delle voci di adolescenti e ragazzi tra i 12 e i 22 anni, ha rimesso in vita le parole di un testa classico di oltre 2.400 anni fa che sembra scritto ieri, o addirittura domani. Una palestra di democrazia che procede in cerca della città ideale, fino a comprendere che non è questione di trovarla, ma di costruirla insieme ogni giorno.

«Perché Aristofane? Perché una commedia del 414 prima di Cristo? – racconta il regista Cosimo Severo –Perché pensare a due uomini che denunciano le leggi della loro città perché corrotta e se ne vanno inneggiando al cambiamento e convincendo gli ingenui uccelli a cambiare le cose insieme a loro, e scoprono presto che avere potere è più interessante che cambiare le cose, e uno dei due all’improvviso è re, dittatore e successore di Zeus mentre l’altro non sa più dove si trova…insomma, dopo 2.500 anni ci fa ancora ridere».

UCCELLI

Bottega degli Apocrifi – Produzione di comunità

Idea e adattamento di Cosimo Severo e Stefania Marrone

Con Luigi Tagliente, Bakary Diaby, Mamadou Diakite, Rosalba Mondelli, Giovanni Salvemini

Musicisti in scena Andrea Stuppiello, Celestino Telera, Fabio Trimigno

Con i cori dei partecipanti al laboratorio Uccelli e al Coro dei nati liberi

Spazio, luci e scene Cosimo Severo e Luca Pompilio

Spazio sonoro Amedeo Grasso

Regia Cosimo Severo

Guide lab. Uccelli Cosimo Severo, Raffaella Giancipoli, Giovanni Salvemini, Rosalba Mondelli

Guide coro dei nati liberi Fabio Trimigno, Daniela Nobile