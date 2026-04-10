Sport Capitanata

La 2° prova del campionato regionale CSEN di ginnastica ritmica per la prima volta a Manfredonia!

Redazione10 Aprile 2026
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MANFREDONIA – Due giornate dedicate allo sport e alla passione per la ginnastica ritmica, con quasi 400 atlete impegnate in varie categorie:

  • Livelli 1 – 2 – 3
  • Silver cup 1 – 2 – 3
  • Golden cup 1 – 2

Una competizione regionale organizzata dall’ ASD Body Art, nella splendida cornice di Manfredonia che vedrà protagoniste tantissime piccole e grandi ginnaste.
Vi aspettiamo in pedana per due giornate ricche di sport ed emozioni i giorni 18 e 19 Aprile 2026 per la 2° prova del campionato regionale CSEN di ginnastica ritmica.
L’appuntamento al Palascaloria in Via Scaloria a Manfredonia

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Redazione10 Aprile 2026