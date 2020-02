L’ I.P.E.O.A. “ Michele Lecce “ nel territorio delle eccellenze

L’I.P.E.O.A. “ Michele Lecce”, Istituto Alberghiero, con sede a San Giovanni Rotondo e Manfredonia, nell’ambito del progetto scolastico, “L’Alberghiero nel territorio delle eccellenze”, propone, nella giornata di lunedì 17 febbraio 2020, una serata/ evento presso

“Tenuta Chianchito”, SP45bis , Km 11, San Giovanni Rotondo. L’attività progettuale intende valorizzare l’apertura del mondo scolastico alle eccellenze aziendali del settore enogastronomico,

Tenuta Chianchito, immersa in un’oasi di pace, circondata dai secolari ulivi con spazi esterni unici, per ammirare lo sperone d’Italia e il Tavoliere delle Puglie , sarà la degna location di una serata ricca di profumi, scanditi da meravigliose sensazioni. “ La nostra scuola “, dichiara il sopracitato Dirigente, “ coltiva un sogno, forse velleitario, ma fortemente sentito : creare una rete, un sistema, dove regnino la comunicazione, la collaborazione e la stima reciproca. Un sogno che potrebbe essere da monito e soprattutto da insegnamento per noi tutti. L’unione e la stima producono bellezza nel nostro cuore.

La scuola ha il dovere, quale comunità educante, di aiutare i ragazzi e le aziende, a loro volta, hanno il dovere di investire nel capitale umano. Il futuro deve attingere dal passato, dal recupero delle tradizioni, sulle linee dell’instaurarsi di un rapporto umano che sia sempre piu’ fluido e meno complicato. Bisogna cooperare ed agire per il bene dei ragazzi, perché abbiano opportunità di lavoro, creando con esso una continuità verticale e facendo conoscere le loro potenzialità, sul campo, dalle aziende.” Auspicabilmente, anche davanti ad un calice di vino e ad un buon piatto di prelibate pietanze, può nascere qualcosa di importante.