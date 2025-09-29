[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Katia Ricciarelli torna a Verissimo, a raccontare la sua rabbia e tutta la frustrazione per i commenti ricevuti in seguito all’intervista della scorsa settimana. Katia ha raccontato di come ha scoperto la presenza di un figlio, Alex Baudo, avuto nella relazione precedente.

“La mia famiglia era Baudo”

Ricciarelli racconta della scoperta del figlio di Baudo, Alex Baudo. “Me lo doveva dire prima del matrimonio . Lui mi ha detto fino alla fine che non sapeva nulla. Gli stessi genitori non mi hanno detto nulla. Mi sento tradita“.

La soprano racconta di aver incaricato un investigatore privato per indagare su alcune cose che non tornavano di Baudo con la segretaria. “È qui che è emersa l’intestazione di due appartamenti alla segretaria Dina Minna. La Ricciarelli racconta anche del dolore che ha provato il figlio nello scoprire, solo una volta adulto, l’identità del suo padre biologico “.”Ha sofferto molto perchè non ha avuto la possibilità di viversi il padre”.

“La nostra è stata una storia d’amore. Non mi interessa quello che dicono gli altri“

E ancora: “Su signor Magalli «Prima di sparlare, si faccia gli affari suoi. La cattivera non la sopporto. Non è al corrente di molte cose quindi non può andare in giro a sparlare di cose che non sa». E poi conclude: “Io una sberla gliela darei. Magari prima un bacio, ma poi una bella sberletta”.

La Ricciarelli racconta inoltre di essere partita per sostenere Baudo durante l’operazione, ma chiamato il suo cellulare, risponde la segretaria Minna che gli rivela che l’operazione era stata appena fatta. Si era liberato un posto in anticipo e lei non era stata avvisata perchè «non faceva parte della vita privata di Baudo». Da quell’episodio è seguita una brutta discussione tra lei e Pippo.

«No, non ho intenzione di chiarire, se la vedo non so. Mi ha ferito molto». E poi conclude: «Non capisco questo odio nei miei confronti». Con le lacrime agli occhi aggiunge: «Non sai come combatterla la calunnia. Non so come contenere questo dolore, è meglio che vada via».Quindi, la Ricciarelli esce dallo studio tra gli applausi del pubblico.