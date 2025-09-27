Katia Ricciarelli mette a nudo l’assurda frase su Pippo Baudo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Katia Ricciarelli sembra non farcela e butta fuori la sua verità su Baudo, l’assurda frase. Pippo Baudo non appare più nei programmi televisivi italiani, dove era un solido pilastro. La sua morte ha lasciato i telespettatori basiti, benché già da tempo le sue apparizioni scarseggiassero.

Accuse e battaglie dopo la morte del grande Pippo Baudo

Il famoso e bravo conduttore manca da poco, attorno a lui però si respira un’aria esageratamente tossica. I suoi affetti più stretti lanciano accuse e si scontrano di continuo. Baudo non può nemmeno riposare in pace, dopo anni di onorata carriera. Il conduttore era riservato spuntavano notizie relative alle sue unioni.

Katia Ricciarelli è stata invitata in alcuni salotti televisivi, e a quanto pare, alcune delle sue dichiarazioni fanno parlare e non poco. La tenore ha rivelato di non essere stata informata né del ricovero né delle condizioni di salute aggravate di Pippo Baudo.

L’accusa ha colpito Dina Minna

La storica assistente del conduttore è stata accusata da Katia, che l’ha colpevolizzata di aver escluso tutti i suoi cari dalla vita dell’ex marito, compreso il figlio di Baudo, Alessandro. La cantante ha di seguito ribadito tutto in un’intensa intervista a Verissimo

Nel salotto di Silvia Toffanin, si è creato un vero e proprio terremoto mediatico. Dina Minna ha risposto legalmente diffidando la soprano. Intanto Alessandro Baudo è intervenuto a Verissimo dicendo: “Basta parlare, basta polemiche, su eredità e altro“.

Katia ha continuato inarrestabile

Alla fine, durante un evento a Soccavo, dove Katia Ricciarelli era ospite, la moderatrice ha cercato di riportare la discussione sulle attuali vicende “Alessandro Baudo ha parlato di te“. La giornalista ha detto, scatenando immediatamente una reazione visibilmente infastidita della soprano. “Possiamo cambiare discorso?“, ha replicato Katia, cercando di evitare l’argomento.

Ma la giornalista ha continuato insistentemente e Ricciarelli continua: “No, non mi interessa, perché non lo voglio sapere. Quando sarà il momento ne parleremo perché le palle sono tante e non voglio più discutere“.



