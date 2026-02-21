Kaspar Capparoni, chi è la moglie Veronica Maccarone la storia d’amore, i figli e il passato difficile dell’attore

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La vita privata di Kaspar Capparoni è sempre stata al centro dell’attenzione, non solo per la sua lunga carriera televisiva, ma anche per le vicende personali che hanno segnato il suo percorso. Prima di trovare stabilità accanto alla moglie Veronica Maccarone, l’attore ha vissuto anni complessi, segnati da un matrimonio finito male e da accuse che hanno fatto molto discutere.

Oggi, però, Capparoni appare sereno, circondato dall’affetto della sua famiglia e da un rapporto di coppia che lui stesso definisce ancora “come il primo giorno”.

Chi è Veronica Maccarone? Qual è stato il passato sentimentale dell’attore? E come vivono oggi i loro figli? Scopriamolo insieme.

Il primo matrimonio di Kaspar Capparoni e la separazione da Ashraf Ganouchi

Prima dell’unione con Veronica, Kaspar Capparoni è stato sposato con Ashraf Ganouchi, ex modella tunisina. Il loro matrimonio porta alla nascita di due figli: Sheherazade, nel 1993, e Joseph, nel 2000.

La relazione, però, si conclude nel 2003 con un divorzio molto difficile. L’attore viene accusato di maltrattamenti e sequestro di persona, accuse che portano anche a un arresto iniziale. Successivamente Capparoni verrà assolto, ma la vicenda lascia un segno profondo nella sua vita privata.

A questo si aggiunge un’altra accusa, quella di violazione degli obblighi di assistenza familiare, che porta alla condanna al pagamento di una multa di 300.000 euro per insulti rivolti all’ex moglie.

Sono anni complessi, segnati da tensioni e da un’esposizione mediatica che l’attore avrebbe preferito evitare. Nonostante tutto, Capparoni mantiene un rapporto con i figli nati dal primo matrimonio, che oggi sono adulti e vivono lontano dai riflettori.

Chi è Veronica Maccarone, la moglie di Kaspar Capparoni

La svolta nella vita sentimentale dell’attore arriva con Veronica Maccarone, ex “schedina” di Quelli che il calcio, scelta da Simona Ventura per l’edizione 2001/2002.

I due si conoscono, si innamorano e nel 2010 decidono di sposarsi. Dal loro legame nascono Alessandro, nel 2008, e Daniel, nel 2013, che completano una famiglia molto unita.

In più occasioni Capparoni ha parlato del rapporto con Veronica come di un legame solido, capace di resistere al tempo e alle difficoltà. In un’intervista del 2019 racconta di vivere la relazione con la stessa freschezza degli inizi, senza percepire il passare degli anni come un ostacolo.

Anche la differenza d’età non è mai stata un problema per la coppia, che ha sempre affrontato tutto con naturalezza e complicità.

Oggi Veronica è una presenza fondamentale nella vita dell’attore. I due condividono una quotidianità semplice, fatta di famiglia, lavoro e attenzione verso i figli, che stanno crescendo e iniziando a vivere le prime esperienze sentimentali.

Una famiglia unita e lo sguardo rivolto ai figli

Oggi Kaspar Capparoni e Veronica Maccarone si ritrovano dall’altra parte della barricata, come genitori che osservano le scelte sentimentali dei propri figli.

Il rapporto tra Kaspar e Veronica è fatto di equilibrio e sostegno reciproco. L’attore ha più volte sottolineato quanto la moglie sia stata un punto fermo nella sua vita, soprattutto dopo gli anni complicati del primo matrimonio.

La loro storia è quella di una coppia che ha saputo costruire una famiglia solida, superando differenze d’età, pregiudizi e un passato che avrebbe potuto pesare molto di più.