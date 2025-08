[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Juniores Under 19, il girone del Manfredonia Calcio

Il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato, inoltre, la composizione dei dieci gironi del campionato Juniores Under 19 2025-2026, al via il 13 settembre. Sono 150 le formazioni partecipanti, delle quali 144 appartenenti alla Serie D, 5 alla Lega Pro (fuori classifica: Casertana, Città di Pontedera, Giugliano, Sorrento, Virtus Verona) e 1 alla Lega Serie B (fuori classifica: Delfino Pescara). Il Milan non parteciperà al suddetto campionato.

Girone L: Reggina, Sambiase, Vibonese, Vigor Lamezia, Barletta, Citta’ di Fasano, Fidelis Andria, Gravina, Heraclea, Manfredonia, Martina, Nardo’, Virtus Francavilla, Francavilla, Ferrandina.