Eventi Puglia
Jovanotti torna a Barletta il 17 agosto 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Jovanotti torna a Barletta il 17 agosto 2026
L’evento si terrà nell’area dell’Ex Cartiera di Barletta e sarà un’occasione unica per vivere la grande musica in città. ￼
Una serata che promette divertimento, ritmo e comunità: apertura al pomeriggio con food-truck, animazione, live music, ospiti speciali e dj-set. ￼
#Barletta si prepara a ospitare un evento musicale di grande livello.
Lo scrive il sindaco Mino Cannito