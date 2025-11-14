Eventi Puglia

Redazione14 Novembre 2025
Jovanotti torna a Barletta il 17 agosto 2026

L’evento si terrà nell’area dell’Ex Cartiera di Barletta e sarà un’occasione unica per vivere la grande musica in città. ￼

Una serata che promette divertimento, ritmo e comunità: apertura al pomeriggio con food-truck, animazione, live music, ospiti speciali e dj-set. ￼

#Barletta si prepara a ospitare un evento musicale di grande livello.

Lo scrive il sindaco Mino Cannito

