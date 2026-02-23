Jonas Pepe torna a parlare di Omer Elomari dopo il Grande Fratello: ecco cosa ha detto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Jonas Pepe è stato tra i concorrenti più chiacchierati dell’ultima edizione del Grande Fratello, dove ha trovato anche l’amore. Il modello romano ha rilasciato un’intervista radiofonica al programma Non succederà più, dove oltre a parlare della sua relazione con Anita Mazzotta ha fatto una confessione riguardante un ex gieffino, con il quale aveva avuto dei dissapori all’interno del Grande Fratello. Jonas Pepe è tornato a parlare di Omer Elomari, facendo la seguente dichiarazione: “Come tutti sapete non sono andato molto d’accordo con Omer, però è una persona che stimo. Non ci frequentiamo, non ci sentiamo, però è una persona di cui ho rispetto. Anche se dovessi parlare male di lui non ne parlerei in sua assenza perché non avrebbe la possibilità di rispondere. È una persona che rispetto, è un uomo di valori e gli auguro il meglio.”

Jonas Pepe e Omer Elomari avevano sfiorato la rissa al Grande Fratello

Il modello romano sembra aver messo da parte i vecchi dissapori con Omer Elomari, tanto da augurargli il meglio nel corso di un’ospitata a Non succederà più. Jonas Pepe e il siriano avevano avuto dei violenti scontri al Grande Fratello dove avevano sfiorato la rissa in più di un’occasione. A distanza di tempo, il giovane sembra essersi messo alle spalle l’esperienza fatta al Grande Fratello. Il romano oggi si gode la sua storia d’amore con Anita Mazzotta, tatuatrice conosciuta all’interno del reality show. In merito a ciò, l’ex gieffino ha svelato: “Procede anche a gonfie vele. Ovviamente quando nascono queste relazioni all’interno della Casa del Grande Fratello è tutto un po’ estremo. Io scherzavo molto inizialmente sull’idea che mi fossi fidanzato e già convivessi, cioè mi sono fidanzato all’interno della Casa e ovviamente già convivevo”