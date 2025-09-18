[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Zanetti ospite d’onore all’Inter Club di Torremaggiore il 6 ottobre, con lui Ivan Cordoba e Nicola Berti. Grande giornata di sport e inclusione sociale: previsti arrivi da tutta la provincia, coinvolti scuole e club di calcio giovanile

Sarà una giornata all’insegna dello sport, della passione nerazzurra e dell’impegno sociale quella in programma il 6 ottobre 2025 a Torremaggiore, quando Javier Zanetti, storico capitano dell’Inter e della nazionale argentina nonché attuale vice presidente del pluridecorato team, sarà ospite d’onore dell’Inter Club Torremaggiore intitolato proprio al campione argentino. Accanto a lui, due altre icone della storia interista: Ivan Cordoba e Nicola Berti, le cui gesta sul campo riecheggiano ancora nelle emozioni di tantissimi tifosi di fede nerazzurra.

Zanetti arriverà a Torremaggiore nel primo pomeriggio, per un incontro istituzionale con i dirigenti del club locale e le autorità cittadine. A seguire, alle ore 18.30, parteciperà a una dimostrazione sportiva presso il campo sportivo “San Sabino”, durante la quale saranno coinvolti una rappresentanza scolastica, i giovani del paese e dei centri vicini in un momento di sport, educazione e condivisione. Alle ore 20.30, la giornata si concluderà con una serata di gala, dove Zanetti, Cordoba e Berti avranno modo di incontrare tifosi e cittadini, celebrando insieme una passione che va oltre il calcio.

“Vi aspetto il 6 ottobre a Torremaggiore – ricorda Zanetti in un messaggio ai tifosi – per vivere una grande giornata nerazzurra”. Al coro si uniscono anche Berti e Cordoba con rispettivi messaggi invitando i sostenitori nerazzurri. “Sarò un grande momento di vita sportiva, ma soprattutto di valorizzazione del nostro territorio – commenta Antonio De Santis a nome dei dirigenti dell’Inter Club Torremaggiore di cui è presidente –. Un progetto su cui lavoravamo da tempo e che finalmente si concretizza, nel segno di una tradizione nerazzurra sempre più radicata nella nostra comunità”. Previsto il pubblico delle grandi occasioni, con la partecipazione di tifosi provenienti da tutta la provincia – interisti e non – pronti a vivere una giornata speciale insieme a tre protagonisti indimenticabili del calcio mondiale.

Prenotazioni per la Serata di Gala presso la sede dell’Inter Club (via Einaudi, piazzale Conad)

Da giovedì 18 a lunedì 22 settembre, dalle ore 19 alle 21 per SOCI;

Da martedì 23 settembre fino a esaurimento posti, sempre dalle ore 19 alle 21 per i NON SOCI;



Info e prenotazioni 3396614339 e 3884036438.