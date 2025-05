[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ischitella annuncia gli ospiti della Festa Patronale: ci sono i Coma Cose

Un impegno che si rinnova, consolidato all’insegna dell’amore per il proprio paese e dell’orgoglio risvegliato.

Il Comitato Festa Agosto 2025, composto da un nuovo Presidente accompagnato da una nuova squadra, in ambito dei festeggiamenti in onore della SS. Maria Assunta e di San Rocco che quest’anno si svolgeranno dal 14 al 18 agosto, mi ha comunicato ufficialmente i nomi degli artisti di maggior rilievo.

Il giorno 17 avremo un grande gruppo i SOTTOSUONO;

il 18 ossia la serata finale con il duo più in voga in questi ultimi anni, i COMA_COSE.

Nelle altre serate a completamento del programma, non mancheranno altre sorprese che saranno comunicate successivamente.

Tutte le manifestazioni si svolgeranno con INGRESSO LIBERO!

Come per l’anno scorso è un onore cogliere l’occasione di rivolgere a VOI TUTTI un saluto fraterno carico di gioia, di orgoglio, di soddisfazione ed un sentito ringraziamento. I solenni festeggiamenti in onore della SS. Assunta e di San Rocco sono sicuramente uno degli eventi principali della nostra storia religiosa, della nostra tradizione ed hanno il pregio di rafforzare quel Nostro senso di appartenenza ad un’unica comunità.

Nel segno dell’innovazione e della tradizione, forti di tale convincimento, rafforzati dall’entusiasmo del Comitato Festa Agosto 2025, e dal proficuo supporto che tutta la cittadinanza, gli SPONSOR, le attività commerciali, le imprese, gli emigranti e i visitatori, ci concederete anche per quest’anno di essere protagonisti dell’estate. Ringrazio tutti quelli che con partecipazione e giusto spirito contribuiranno in maniera ancora più sentita, visto il calibro degli artisti contrattualizzati, alla riuscita della festa per il bene della nostra comunità Ischitellana e farsì che questa bella storia possa ancora una volta continuare!

Rinnovo la mia riconoscenza a chi lo scorso anno ci ha regalato emozioni forti: grazie a Leonardo, Pino, Mario, Francesco, Giovanni… Siete stati il motore di tutto cio’.

Con immenso coraggio e forti della loro tenacia e voglia di assecondare le oramai giuste aspettative, consapevoli dell’impegno che li attende,

al neo Presidente Michele Di Monte e alla sua squadra: Emanuela Marvi Mastromatteo , Morritti Michele, Beatrice Ventrella, Isa Saggese, Franca Pepe, Giuseppe Tricarico e Don Pasquale, a Voi con devozione rivolgo il mio più sentito ringraziamento.

Ogni giorno è una nuova opportunità!

W Ischitella.