Ischia-Manfredonia senza tifosi ospiti



📌 12ª Giornata | Serie D – Gir. H

📅 Domenica 17 Novembre

🕝 ore 14:30

🆚️ Ischia

🏟 Stadio S, Calise | Forio (NA)

⚪️🔵⚪️🔵

🎟️INFO BIGLIETTI

‼️ Per la partita di domenica non saranno disponibili biglietti per i tifosi del Manfredonia, poiché si giocherà in un campo con una capienza ridotta a soli 200 spettatori riservati alla squadra locale.