Ippocampo, avv. Pece: “Schiavone sposta l’attenzione, ma quali interventi verranno realizzati?”

L’Assessore Schiavone, con le sue dichiarazioni, rischia di fare un clamoroso autogol istituzionale.

Leggo parole che parlano di “strumentalizzazioni” e di responsabilità altrui, ma che evitano accuratamente il punto centrale: Ippocampo continua ad attendere opere, programmazione e risposte concrete. Ad oggi non si vede alcun intervento strutturale e non.



Proprio perché conosco Francesco Schiavone, politico capace e determinato, trovo ancora più incomprensibile questo tentativo di spostare l’attenzione. Non servono polemiche, serve chiarezza: cosa è stato realmente programmato? Quali opere verranno realizzate? E soprattutto, con quali tempi? Gli ippocampini hanno diritto alla verità, non a dichiarazioni difensive. L’assessore sa bene che ho tentato di fare un percorso insieme anche a lui che si é interrotto non per colpa mia. Mi faccio promotore e mi metto a disposizione, da subito, per partecipare ad un tavolo tecnico permanente e programmatico con i vari rappresentanti.



Il mio impegno non cambia e non cambierà: stare dalla parte della legalità, della trasparenza e della tutela dei cittadini. Se difendere questi principi significa essere definito “paladino”, allora lo rivendico senza esitazione. Del resto devo difendere i miei interessi. All’interno del Villaggio Ippocampo è fuori di dubbio che esistano situazioni illegali tanto da parlare addirittura di “Sistema Condominio”, assumendomi tutte le responsabilità di quello che ho sostenuto. Un rappresentante delle istituzioni dovrebbe stare da questa parte. E invece così non é.



Io sono e resterò lì. Per la legalità e la trasparenza. Mi auguro che anche l’Assessore scelga di fare altrettanto, e, infine, dico che Ippocampo non può più permettersi propaganda: ha bisogno di fatti.

Attendo pazientemente e fiducioso del vostro operato.



Avv. Enzo Pece